T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2025/265 Esas

Kamulaştırmayı yapan davacı Toplu Konut İdare Başkanlığı tarafından davalı Gültekinler Tüketim Mamülleri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına tapuda Malatya İli Yeşilyurt İlçesi İkizce Mahallesi 142 ada 18 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/265 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 30.06.2025