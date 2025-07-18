T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2025/289 Esas

Malatya ili Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi 151 ada 14 parsel sayılı taşınmaza ilişkin; Kamulaştırmayı yapan davacı TOKİ tarafından taşınmaz maliki olan davalı Hasan Durmuş hakkında yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2025/289 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 07.07.2025