T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2025/288 Esas

Kamulaştırmayı yapan davacı Toplu Konut İdare Başkanlığı tarafından davalılar Abdullah Balan, Hüseyin Balan, Mahmut Balan, Perihan Çelikten, Şengül Bulam, Zeynal Balan adına tapuda Malatya İli Yeşilyurt İlçesi İkizce Mahallesi 150 ada 9 nolu parsel taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/288 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 11.07.2025