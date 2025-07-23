T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Yayınlanma 23.07.2025 00:00:00
T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2025/279 Esas
Malatya ili Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi 151 ada 41 parsel sayılı taşınmaza ilişkin;
Kamulaştırmayı yapan davacı TOKİ tarafından taşınmaz maliki olan davalı Kurnazlar Petrol hakkında yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2025/279 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 07.07.2025
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