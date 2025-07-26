T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Yayınlanma 26.07.2025 00:00:00
T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2025/239 Esas
Kamulaştırmayı yapan davacı TOKİ, maliki Ali BİLGİÇ Malatya İli Yeşilyurt İlçesi İkizce Mahallesi 138 ada 5 parsel taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/239 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 26.06.2025
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