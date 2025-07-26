T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2025/229 Esas

Kamulaştırmayı yapan davacı TOKİ, malikleri Hanım DURAN, Hüseyin İN ve müşterekleri olan Malatya ili, Yeşilyurt ilçesi, İkizce mahallesi, 154 ada 1 parsel taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/229 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 30.06.2025