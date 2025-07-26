T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2025/230 Esas

Kamulaştırmayı yapan davacı TOKİ, maliki Şah Hüseyin PEKDEMİR olan, Malatya İli Yeşilyurt İlçesi İkizce Mahallesi 151 ada 7parsel taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/230 Esas sayısında dava açılmıştır.2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 30.06.2025