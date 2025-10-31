T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2025/404 Esas

Kamulaştırmayı yapan davacı idare Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından davalı Mehmet Yavuz Esen adına tapuda kayıtlı Malatya ili Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi 151 ada 33 sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/404 esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 21.10.2025