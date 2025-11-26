T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Yayınlanma 26.11.2025 00:01:00
T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2025/453 Esas
Davalı Güler Saman adına tapuda kayıtlı Malatya ili Battalgazi ilçesi İzzetiye Mahallesi 594 ada 96 parsel sayılı taşınmazın, kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından mahkememizin 2025/453 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.20.11.2025
#ilangovtr BASIN NO: ILN02342529