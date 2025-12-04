T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2025/462 Esas
Davalılar Abdullah Akdağ, Abuzer Akdağ, Abuzer Akdağ, Ali İhsan Akdağ, Aşhan Bakır, Aziz Akdağ, Doğan Akdağ, Emine Kaygusuz, Gazal Akdağ, Güley Akdağ, Hasan Akdağ, Kadir Akdağ, Kanber Akdağ, Küçük Mehmet Akdağ, Küçük Sultan Akdağ, Nuri Akdağ, Sabri Akdağ, Sultan Akdağ, Şükrü Akdağ, Tekbir Akdağ, Zeynep Akdağ adına tapuda kayıtlı Malatya ili Battalgazi ilçesi Söğüt Mahallesi 1034 parsel sayılı taşınmazın, kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı TEİAŞ tarafından mahkememizin 2025/462 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.24.11.2025