T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2025/459 Esas
Davalılar Abuzer Coşkun, Ali Coşkun, Ayfer Coşkun, Aysel Özerdil, Ayşe Turhan, Bayram Coşkun, Bayram Coşkun, Bilal Coşkun, Emine Coşkun, Emine Özalper, Fadime Yetkin, Gazel Temiz, Hacı Coşkun, Hatice Kaya, Hüseyin Coşkun, İbrahim Coşkun, İsmail Coşkun, Mehmet Coşkun, Mustafa Coşkun, Nazire Avşar, Osman Coşkun, Ömer Coşkun, Şemsettin Coşkun, Zeynep Coşkun adına tapuda kayıtlı Malatya ili Battalgazi ilçesi Ulu köy Mahallesi 103 ada 1 parsel sayılı taşınmazın, kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı TEİAŞ tarafından mahkememizin 2025/459 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.24.11.2025