T.C. MALATYA İCRA DAİRESİ TAŞINMAZ SATIŞI

T.C.

MALATYA

İCRA DAİRESİ

2025/1138 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1138 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz Malatya İli Yeşilyurt İlçesi Tecde Mahallesi 5569 ada 2 parselde kain 6. Kat 22 bağımsız bölüm numaralı taşınmazın tam hissesidir. Taşınmazın yapı ruhsatı bulunmaktadır. Elektrik ve su bağlantıları mevcut olup doğalgazlı ısınma sistemine sahiptir. Asansörlüdür. Taşınmaz 4 oda 1 salon, mutfak, banyo, duş yeri, kiler, wc ve 2 adet balkondan oluşmaktadır. Şehrin emlak yönünden en kıymetli bölgelerinden birinde bulunmaktadır. Bulunduğu yer itibarı ile şehir merkezine ve birçok sosyal donatı alanlarına yakın mesafededir. Ulaşım sıkıntısı olmayan bir konumdadır. 06/02/2023 tarihinde meydana gelen depremlerden kaynaklı hasarsız olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın 1. Sınıf yapı olduğu tespit edilmiştir.

Adresi : Malatya İli Yeşilyurt İlçesi Tecde Mahallesi 5569 ada 2 parselde kain 6. Kat 22 bağımsız bölüm numaralı taşınmaz.

Yüzölçümü : Meskenin brüt alanı 206,00 m2, net alanı 173,00 m2, meskenin bulunduğu arsanın yüzölçümü 3.388,91 m2 dir.

Arsa Payı : 13/378

İmar Durumu :Taşınmazın bulunduğu alan 1/1000 ölçekli imar planında Taks:0,40 E: 1,50 Yençok:22,50 metre yapılaşma koşullarına sahip konut+ticaret alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 5.512.897,22 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma : Başlangıç Tarih ve Saati : 31/07/2025 - 10:09 - Bitiş Tarih ve Saati : 07/08/2025 - 10:09

2.Artırma : Başlangıç Tarih ve Saati : 27/08/2025 - 10:09 - Bitiş Tarih ve Saati : 03/09/2025 - 10:09

28/05/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.