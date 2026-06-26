T.C. MALKARA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MALKARA İCRA DAİRESİ'NDEN

2025/329 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/329 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tekirdağ İl, Malkara İlçe, HACIEVHAT Mahalle/Köy, Bayramyeri Mevkii, 20 Ada, 7 Parsel, 6 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz Tekirdağ İli, Malkara İlçesi, Hacıevhat Mahallesi Bayramyeri mevkiinde bulunan tapunun 20 ada 7 parsel numarasında kayıtlı arsa vasfında 260,61 m2 yüzölçüme sahiptir. Taşınmaz kuşbakışı Hükümet Konağına 40 m, Belediye binasına 43 m uzaklıktadır. Taşınmaz belediye yetki sınırları içerisinde, 07.02.2014 tarih ve 22 sayılı Malkara Belediye meclis kararıyla onaylı ilave ve Revizyon Uygulama İmar Planında ''Bitişik Nizam 4 Kat Karma (Konut+Ticaret) alanında'' kalmaktadır. Parselin yaklaşık 6m2 yoldan ihdas edilecek alanı bulunmaktadır. Taşınmaz üzerindeki yapıya ait 16.01.2013 tarih ve 91/99 sayılı yapı ruhsatı bulunmaktadır. Hali hazırda taşınmazın ana gayrimenkulu üzerinde krokide gösterildiği gibi bodrum, zemin ve 4 kattan oluşan betonarme yapı bulunmaktadır. Yapının bodrum katı iş yerinin eklentisi depo, zemin katı işyeri, normal katları mesken olarak planlanmış olsa da normal katlar şu anda Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kullanılmaktadır. Yapı asansörlü ve kaloriferlidir. Doğalgaz ısınma sistemlidir. Satışa konu 20 ada 7 parsel zemin kat 275/1100 arsa paylı 6 nolu bağımsız bölüm tamamı borçlu adına kayıtlı işyeri olup, keşif esnasında boş olduğu görülmüştür. 6 nolu bağımsız bölüm zemin kat 96m2 ve eklentisi depo bölümü bodrum katta 146m2 üzölçümünde olup toplam 242m2 yüzölçümündedir. 6 nolu bağımsız bölümün zemin katı kapı ve pencereleri aliminyum doğramalı, zemini kalebodur döşeli, duvarları alçı sıvalı ve boyalı, tavanı asma tavandır. Taşınmazın tapu kaydına göre muhdesatında depo kaydı mevcuttur. Satışa konu 6 nolu bağımsız bölüm arsa payı ile birlikte 7.000.000,00 TL muhammen bedelli olup bir borç nedeniyle satışa çıkarılmıştır. İİK'nin 114. Ve 126. Mad. Gereğince taşınmazların önemli özellikleri derç edilmiş olup ayrıntılı bilgi dosyasında mevcuttur.

Adresi : Tekirdağ İli Malkara İlçesi Hacıevhat Mahallesi Çavuşlu Sokak No:6 Malkara / TEKİRDAĞ

Ana taşınmaz Yüzölçümü : 260,61 m2

Arsa Payı : 275/1100

İmar Durumu: Bitişik Nizam 4 Kat Karma (Konut+Ticaret) alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 7.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydında Mevcut

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/08/2026 - 11:04 / Bitiş Tarih ve Saati : 25/08/2026 - 11:04

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 11:04 / Bitiş Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 11:04

23/06/2026(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.