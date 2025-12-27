T.C. MANAVGAT 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. MANAVGAT 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2025/73 Esas

Dava konusu Antalya İli Manavgat İlçesi Aksaz Mahallesi, 1923,45 m² olan taşınmazın doğusu, kuzeyi ve güneyi tapulama harici alan, batısı 137 ada 1 parsel ile çevrili, 1294,74 m² olan taşınmazın batısı, güneyi ve kuzeyi tapulama harici alan, doğusu 139 ada 8 parsel ile çevrili, 4633,46 m² olan taşınmazın batısı, güneyi ve kuzeyi tapulama harici alan, doğusu 133 ada 1 parsel ile çevrili, 9301,56 m² olan taşınmazın doğusu ve güneyi tapulama harici alan, batısı 133 ada 1 parsel, kuzeyi 133 ada 1 parsel ve tapulama harici alan ile çevrili olan taşınmazlara ilişkin Türk Medeni Kanunu'nun 713/2 maddesi gereğince davacılar Naciye Ünal, Meltem Erdoğan, Sibel Koç ve Şükrü Ünal adına tapuya tescili talep edildiğinden, belirtilen bu taşınmaz üzerinde hak iddia eden herhangi bir kişi veya kurum var ise duruşmanın atılı bulunduğu 11/03/2026 günü saat 10:05'e mahkememizde hazır bulunmaları veya yazılı olarak müracaat etmeleri ilan olunur.05.12.2025