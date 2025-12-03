T.C. MANİSA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. MANİSA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/26 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/26 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Manisa İl, Şehzadeler İlçe, KUŞLUBAHÇE Mahalle/Köy, 922 Ada, 87 Parsel,

Adresi : Kuşlubahçe Mah. Okul Caddesi, No:51 Şehzadeler / MANİSA

Yüzölçümü : 143,00 m2

İmar Durumu : 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planında "Bitişik Nizam, 5 Kat (B-5), Ticaret-Konut (TİCK)" olarak planlanan alanda kalmaktadır. (Plan notlarına Bilirkişi Raporundan veya dosyamızdan ulaşılabilir)

Kıymeti : 8.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Manisa Büyük Şehir Belediye Başkanlığınca konulan "Yol ve Kanalizasyon Bedelleri Ödenmedikçe Ruhsat Verilemez" şerhi mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2026 - 11:00 / Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2026 - 11:00

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/03/2026 - 11:00 / Bitiş Tarih ve Saati : 11/03/2026 - 11:00