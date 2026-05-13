T.C. MANİSA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2025/1319 Esas

Mirasçılık Belgesi İstemi davasının ara kararı gereğince; Manisa ili Yunusemre ilçesi Karaali Mah./Köyü, 83 cilt, 81 hanede nüfusa kayıtlı 01.07.1917 doğumlu 22439399012 T.C. kimlik numaralı mirasçı Halil KENAR'ın annesi HAVVA'nın tüm aramalara rağmen mirasçısı olup olmadığı belirlenemediğinden;TMK.nun 594/1 maddesi gereğince miras bırakanın mirasçısının bulunup bulunmadığı bilinmediğinden mirasında hak iddia edenlerin 1 ay ara ile 2 kez yayımlanacak iş bu ilanın son ilan tarihinden itibaren 1 yıl içinde mirasçılık sıfatlarını gösterir belgeleri ile birlikte mahkememize başvurmaları,

İlan süresi içinde başvuran olmadığı ve hiçbir mirasçı tespit edilemediği taktirde mirasçıların miras sebebi ile istihkak davası açma hakları saklı kalmak kaydı ile mirasın TMK nun 594/2 maddesi gereğince devlete intikal edeceği ilan olunur.