T.C. MANİSA 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

T.C. MANİSA 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDEN /BAŞKANLIĞI'NDAN

DOSYA NO: 2023/208 Esas KARAR NO: 2024/282

Mahkememizin 24/09/2024 gün ve 2023/208 esas 2024/282 karar sayılı ilamı ile;

1- Vıacheslav ve Natalıa kızı, 28/03/1987 Kırgızistan doğumlu Sanık Irına BYSTROVA hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan dolayı CMK.nun 223/2-e maddesi gereğince Beraatine,

2- Ousman ve Kaddy oğlu, 04/06/1995 Gambiya doğumlu, Sanık Sheıkh Tıjan DARBOE hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan dolayı TCK.nun 158/1-f-son,62,52/2,52/453,maddeleri uyarınca 3 yıl 4 Ay Hapis ve 38.860,00TL adli para cezası ile cezaladırılmasına ve para cezasının 12 eşit taksitte alınmasına karar verildiği,

Verilen kararın Cumhuriyet Savcısı tarafından Sanık Irına BYSTROVA'nın mahkumiyetine karar verilmesi gerekli iken beraatine karar verilmesi ve tüm sanıklar hakkında 5237 sayılı TCK.nun 158/3 maddesi hükmünün uygulanmaması usul ve yasaya aykırı olduğundan sanıklarIrına BYSTROVA ve Sheıkh Tıjan DARBOE aleyhine istinaf talebinde bulunulduğu,

Gerekçeli karar ve Cumhuriyet Savcısı istinaf dilekçesi sanıkların bilinen adreslerine tebliği mümkün olmadığından,

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddesi gereğince hüküm özetinin bir Yerel Gazete ve Genel İnternet sitesindeİLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 29.08.2025