T.C. MANİSA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN
Davacı TCDD Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda bilgileri yazılı taşınmazların kamulaştırılmaya tabi tutulduğu, kamulaştırma işlemlerinin 2942 sayılı yasanın 8. maddesi gereğince yerine getirildiği, parsel maliki / malikleri ile anlaşma sağlanamadığından, Mahkememizde Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve davacı kurum adına tescili davası açıldığı veaçılan davanın duruşmasının 20/01/2026 tarihinde yapılmasına karar verildiği 2942 sayılı yasa ve bu yasada değişiklik yapan 4650 sayılı yasanın10. maddesi gereğince ilan olunur. ESAS NO: 2025/527
TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Yukarıçobanisa Mahallesi, 143 ada 11 parsel
KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 948,75 m2'lik bölümü ve varsa üzerindeki muhdesat
TAŞINMAZ MALİKLERİ: Yüksel Demirlioğlu
ESAS NO: 2025/525
TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Yukarıçobanisa Mahallesi115ada 7 parsel
KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 177,16 m2'lik bölümü ve varsa üzerindeki muhdesat
TAŞINMAZ MALİKLERİ: Raşit Akkaya
ESAS NO: 2025/530
TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Yukarıçobanisa Mahallesi, 151 ada 31 parsel
KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 5.547,48 m2'lik bölümü ve varsa üzerindeki muhdesat
TAŞINMAZ MALİKLERİ: Hüseyin Köseoğlu