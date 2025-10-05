T.C. MANİSA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MANİSA İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2025/925 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/925 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Manisa İl, Yunusemre İlçe, Horozköy Mahalle/Köy, 1745 Ada, 2 Parsel, 18 Nolu BB.

Adresi: Güzelyurt Mah. 5809 Sk. No:9/C-7 Blok, Kat:4, Daire:18 Yunusemre/Manisa

Arsa Payı: 109/57020

Kıymeti: 6.250.000,00 TL

KDV Oranı: %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 05/11/2025 - 14:23

Bitiş Tarih ve Saati: 12/11/2025 - 14:23

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 01/12/2025 - 14:23

Bitiş Tarih ve Saati: 08/12/2025 - 14:23

03/10/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.