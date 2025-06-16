T.C. MANİSA İCRA DAİRESİ TAŞINMAZ SATIŞI

T.C.

MANİSA

İCRA DAİRESİ

2024/1034 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/1034 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Manisa İl, Yunusemre İlçe, Mutlu Mah., 1430 Ada, 12 Parsel, 4. Kat, 5 Nolu Bağ. Bölüm (Çatı aralı mesken)

Adresi : Mutlu Mah. 3506 Sk. No: 13/5 Yunusemre / MANİSA

Kıymeti : 4.000.000,00 TL KDV Oranı : %20 Yüzölçümü : 281,00 m² Arsa Payı : 213/841

İmar Durumu : İmar planında 1/1000 Ölçekli bitişik nizam, 5 Kat, Bina yüksekliği 15,50 m, Kullanım şekli mesken, Arka bahçe mesafesi 7,75 olarak belirtilmiştir.

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma : Başlangıç Tarih ve Saati : 27/08/2025 - 10:36 - Bitiş Tarih ve Saati : 03/09/2025 - 10:36

2.Artırma : Başlangıç Tarih ve Saati : 30/09/2025 - 10:36 - Bitiş Tarih ve Saati : 07/10/2025 - 10:36

11/06/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.