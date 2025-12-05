T.C.MARDİN 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Dosya No : .76942889-2024/1478-Ceza Dava Dosyası

HÜKÜM ÖZETİ

Müştekisi Cihan ÇELEBİOĞLU olan ceza dava dosyasında Sanık Abdulhamıd ELHADDAN ( Sufvan ve Ğusun oğlu, **/**/1994 doğumlu, 994*****352 Kimlik Numaralı, son bilinen adresi; Yenikapı Mah. Yeni Sk 35 Sk. No:1 İç Kapı No:2 Artuklu / Mardin)hakkında yürütülen yargılama neticesinde;

Sanık hakkında mahkememizin 2018/1668 Esas ve 2019/770Karar sayılı ilamı ile hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş ise de sanığın 5 yıllık denetim süresi içerisinde yeniden kasti suç işlediği anlaşılmakla HÜKMÜN AÇIKLANMASINA;

1. Sanık ABDULHAMID ELHADDAD'ın üzerine atılı (Kasten Yaralama) suçundan neticeten 2240,00 TL ADLİ PARA CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA, adlî para cezasının 24 eşit taksitle sanıktan tahsiline,

2. Sanık ABDULHAMID ELHADDAD'ın Yasak Bıçak Taşımak suçundan neticeten 3 AY 22 GÜNHAPİS İLE 300TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, adlî para cezasının 4 eşit taksitle sanıktan tahsiline,

Basit Yargılama usulüne göre yürütülmüş olan yargılama neticesinde verilmiş olan hükme, iş bu ilan tarihinden itibaren iki hafta içeresinde Mardin Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde incelenmek üzere (sunulacak dilekçe, tutanağa geçirilmek suretiyle beyan veya her türlü kanuni vasıtalarla) İtiraz Kanun Yolu Açık olmak üzere karar verilmiştir. İlanen tebliğ olunur.