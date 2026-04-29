T.C. MARDİN 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Dosya No : .76942889-2025/663-Ceza Dava Dosyası

HÜKÜM ÖZETİ

Katılanı Mardin Gümrük Müdürlüğü olan ceza dava dosyasında Sanık Barakat Hasın MUHAMMED MOHAMMED ( Mohammed ve Jowara oğlu, 07/01/1992 DUHOK doğumlu) hakkında yürütülen yargılama neticesinde;5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan sanığın neticeten; 1 YIL 3 AY HAPİS VE 200,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, hapis cezasının TCK 51/1 maddesi gereğince ERTELENMESİNE, sanığın takdiren 1 YIL 3 AY SÜREYLE DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA, suça konu eşyaların TCK 54/4 maddesi gereğince müsaderesine, katılan kurum kendisini vekil ile temsil ettirdiği anlaşıldığından 45.000,00 TL vekalet ücretinin sanıktan tahsil edilerek katılan kurumu verilmesine,

İş bu ilan tarihinden itibaren iki hafta içeresinde Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemeleri nezninde incelenmek üzere (sunulacak dilekçe, tutanağa geçirilmek suretiyle beyan veya her türlü kanuni vasıtalarla) istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.