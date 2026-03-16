T.C. MARDİN 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.MARDİN3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Dosya No : .49499612-2026/11-Ceza Dava Dosyası

HÜKÜM ÖZETİ

Müştekisi Ramazan BORA, Sanıkları Selçuk YILDIZ ve Enes TÜRKMEN ( Tayfun ve Gül Bahar oğlu, **/**/2003 doğumlu, 103*****956 T.C. Kimlik Numaralı, son bilinen adresi; İstiklal Mah. 76121 Nolu Sk. No: 36İç Kapı No: 2 Şahinbey/ GAZİANTEP) olan ceza dava dosyasında, Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan yapılan yargılama neticesinde Mahkememizin YETKİSİZLİĞİNE, dosyanın görevli ve yetkili olan Adıyaman Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir. Sanık Enes TÜRKMEN'e ulaşılamaması nedeniyle iş bu ilan tanzim edilmiş olup;

İş bu ilan tarihinden itibaren iki hafta içeresinde Mardin Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemeleri nezdinde incelenmek üzere (sunulacak dilekçe, tutanağa geçirilmek suretiyle beyan veya her türlü kanuni vasıtalarla) itiraz kanun yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.