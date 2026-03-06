T.C. MARDİN SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. MARDİN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2024/1144 Esas

Muris: DERVİŞ ATİLLA - 29714224090 Atilla Yalçın ve Ruhiye oğlu 01/10/1958 doğumlu Mardin ili Artuklu ilçesi Savurkapı mahallesi nüfusuna kayıtlı

Yukarıda ismi yazılı murisin hiçbir mal varlığına rastlanamadığından İİK. 217. Maddesi gereğince terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesinin tatiline karar verilmiştir. İşbu ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde alacaklılar tarafından gideri peşin verilerek tasfiyeye ilişkin işlemlerin yürütülmesinin devamı istenmediği takdirde tasfiyenin iflas hükümlerine göre kapatılacağı ile evvelce verilen terekesinin iflas hükümlerine göre tasfiyesi kararının İ.İ.K. 254 maddesi gereğince kapatılmasına karar verilmiştir. İ.İ.K. 166. Maddesi gereğince tebliğ ve ilan olunur.