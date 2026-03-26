T.C. MARMARİS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2025/220 Esas

DAVALI : RAMAZAN IŞIK-28276163410

Davacı DENGE VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ tarafından davalılar Ramazan IŞIK ve Mustafa IŞIK'a karşı, davalı Ramazan IŞIK'ın maliki bulunduğu, Aydın İli, Efeler İlçesi, Telsiztepe Mevkii, Ovaemiri Mahallesi, 784 Parselde kayıtlı arsa nitelikli taşınmazı muvazaalı olarak davalı Mustafa IŞIK'a alacaklıları zarara sokmak kastıyla devrettiğini bu nedenle satışın İ.İ.K. md. 277 vd. uyarınca iptali istemli tasarrufun iptali davası açılmıştır.

Davalı Ramazan IŞIK'ın dava dilekçesinde bildirilen adresine dava dilekçesi, tensip zaptı ve tevzi formu tebliğe çıkarılmış, tebligat iade dönmüş, davalının mernis adresinin boş olduğu görülmüş, ilgili kolluğa ve nüfusa kayıtlı olduğu yer kolluğuna müzekkere yazılarak davalının adresinin araştırılması istenmiş, kolluk tarafından bildirilen adrese çıkarılan tebligatın da iade döndüğü görülmekle;

Dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma gününün davalı Ramazan IŞIK'a ilanen tebliğine karar verilmiştir.

1-HMK’nın 122. maddesi gereğince ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 2 hafta içerisinde davalı Ramazan IŞIK'ın cevap dilekçesi vermesi, dilekçenin HMK’nın 129. maddesine uygun şekilde düzenlenmesi, savunmanın dayanağı olan vakıaların ve bunların her birinin hangi delille ispat edileceğinin gösterilmesi ve cevap dilekçesinin karşı tarafa tebliğ ettirilmesi için yeterli gider avansını yatırmanız hususu,

2-HMK'nın 139. Maddesi gereğince, 18/06/2026 günü saat 10:50'de ön inceleme duruşması yapılacak olup, ön inceleme duruşması için belirlenen günde geçerli bir özrünüz olmadan hazır bulunmadığınız takdirde, diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi halinde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, karşı tarafla sulh olmak için gerekli hazırlıkları yapmanız, tebliğden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde delillerinizimahkemeye sunmanız aksi takdirde tarafınıza ilan yoluyla tebligat yapılmış sayılacağı hususu ve

3-Davalının duruşmaya bizzat kendisinin gelmesi ya da kendisini bir vekille temsil ettirmesi, mazeret bildirmeden duruşmaya gelmediği taktirde yokluğunda yargılama yapılacağı ve karar verileceği hususunun,

7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 28,29,30 ve devamı maddelerinin ilgili hükümleri gereği davalı Ramazan IŞIK'a İLANEN tebliğine, aynı yasanın 31.maddesi uyarınca ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonrasında tebligatın yapılmış sayılması davalı Ramazan IŞIK'a İLANEN TEBLİĞ olunur.04/03/2026