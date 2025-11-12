T.C. MARMARİS 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No :2025/383 Esas, 2025/840 Karar

SANIK ABDURRAHMAN KAÇKIN, Celal ve Zeynep oğlu, 04/04/2000 şanlıurfa doğumlu, şanlıurfa, eyyübiye, Onikiler mah/köy nüfusunda kayıtlı. Veysel Karani Mah. 455 Sk. No:8 İç Kapı No:4Haliliye/ Şanlıurfa adresinde oturur. TC Kimlik No:46753862854 Bıçak veya Diğer Aletleri İzinsiz Olarak Satma Satın Alma Taşıma veya Bulundurma suçundan sanığın 3 ay hapis ve 240,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, sanık adına çıkartılan tebligatlarınbila tebliği iade edildiği ve yapılan araştırmada açık adresi tespit edilemediğinden,mahkemenin gerekçeli kararının 7201 Sayılı Tebligat Esasının 29 ve 30.maddeleri gereğince haklarında verilen Hükmüngazetede ilanen tebliğine, aynı yasanın 31.maddesi gereğince Gazetede ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı, 5271 CMK nın 231/12 Maddesi gereğince aynı Yasa’nın 35 inci maddesine göre 2 haftaiçinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt kâtibine beyanda bulunarak, yasa yoluna başvuracak kişi yargı sınırları içerisinde bulunmuyor ise mahkememize ulaştırılmak üzere bulunduğu yerdeki Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine bir dilekçe verilerek veya tutanağa geçirilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi zabıt katibine beyanda bulanarak Muğla Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine İTİRAZ yoluna müracaat müracaat edebileceği, bu şekilde süresi içerisinde itiraz yoluna müracaat edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği, ilan masraflarının sanıktan tahsil olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 07/11/2025