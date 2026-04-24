T.C. MARMARİS 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Esas No : 2024/166

Karar No: 2025/619

21.04.2026

Marmaris 5. Asliye Ceza Mahkemesinin 18/12/2025 tarih ve 2024/166 Esas 2025/619 Karar sayılı gerekçeli kararı ile Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan Necdet ve Aynzulha oğlu, 06/12/1989 Ceylanpınar doğumlu, sanık Kadir İNCİ hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verildiği, gerekçeli kararın yapılan tüm adres araştırmalarına rağmen sanığa tebliğ edilemediği anlaşılmıştır.

7201 sayılı tebligat kanunun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak 7201 sayılı Tebligat Kanununun 31.maddesi gereğince takip edilen 2 (iki) haftalık yasal süre içerisinde mahkememize veya başka bir yerdeki eşit mahkemeye/ön büroya yada ceza infaz kurumu yönetimine verilecek bir dilekçe ile veya zabıt katibine bildirilecek sözlü beyanı tutanağa geçirilmesi suretiyle istinaf yasa yolu açık olduğu hususu İLANEN TEBLİĞ olunur.