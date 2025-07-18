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T.C. MAZIDAĞI SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. MAZIDAĞI SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma 18.07.2025 00:00:00

T.C. MAZIDAĞI SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2025/93 Esas 14.07.2025

Konu: Gaiplik İlan Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen ABDURRAHMAN AKTUMUR'un gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 14/07/2025 GAİP TC KİMLİK NO: 14423731892

ADI SOYADI: ABDURRAHMAN AKTUMUR

BABA ADI: MEHMET ŞEFİK

ANA ADI: HEDİ

DOĞUM TARİHİ: 23/03/1958

DOĞUM YERİ: MAZIDAĞI

İKAMETGAH ADRESİ: Kayalar Mah. Bağlar Sk. No: 3 Mazıdağı / Mardin Mazıdağı/ MARDİN

#ilangovtr BASIN NO: ILN02261801