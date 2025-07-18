T.C. MAZIDAĞI SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Yayınlanma 18.07.2025 00:00:00
T.C. MAZIDAĞI SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Sayı: 2025/93 Esas 14.07.2025
Konu: Gaiplik İlan Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen ABDURRAHMAN AKTUMUR'un gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 14/07/2025 GAİP TC KİMLİK NO: 14423731892
ADI SOYADI: ABDURRAHMAN AKTUMUR
BABA ADI: MEHMET ŞEFİK
ANA ADI: HEDİ
DOĞUM TARİHİ: 23/03/1958
DOĞUM YERİ: MAZIDAĞI
İKAMETGAH ADRESİ: Kayalar Mah. Bağlar Sk. No: 3 Mazıdağı / Mardin Mazıdağı/ MARDİN
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