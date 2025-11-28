T.C. MENDERES 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

2025/142 Esas

MALİYE HAZİNESİ ile ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI İZMİR KAYYIMLIK BÜROSU arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Menderes ilçesi, Bulgurca Mahallesi 245 ada 7 parsel (eski 15 ada 4 parsel) maliki "Mehmet oğlu Davut Kaptan' payının yönetimi amacıyla İzmir Defterdarlığının yönetim kayyımı olarak atanma tarihinden itibaren 10 yıllık yasal sürenin dolması ve bu süre içerisinde hiçbir hak sahibinin ortaya çıkmaması nedeniyle gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olup, adı geçeni bilen, tanıyan ve görenlerin mahkememizin yukarıdaki dosyasına başvurmaları, aksi takdirde ilgilinin gaipliğine karar verileceği hususu TMK.nun 33/2 maddesi gereğince 2. KEZ İLAN OLUNUR. 25.11.2025