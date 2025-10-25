T.C. MENDERES 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. MENDERES 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : 2024/77 Esas 2025/407 Karar 21.10.2025

Menderes 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 2024/77 Esas sırasına kayıtlı dava dosyasında Sanık Volkan Duran ÖZENOĞLU hakkında verilen 30/06/2025 tarih ve 2025/407 Karar sayılı ilamı ile; "Sanık Volkan Duran ÖZENOĞLU hakkında, "Silahla Tehdit " suçundan Beraat, "Hakaret" suçundan Ceza Verilmesine Yer Olmadığına, Basit Yaralama suçundan neticeten 2.750,00 TL Adli Para Cezası ile Cezalandırılmasına, taksit yapılmasına yer olmadığına"karar verildiği, mahkememiz kararının Sanık Volkan Duran ÖZENOĞLU' ya tebliğ edilemediği, ilan metninin 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun ilgili hükümleri dairesinde Türkiye Geneli İlk 5 veResmi İlan Portalıve Genel İnternet Haber Sitesinde gerekçeli kararın tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğine, yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılmasına, bu tarihten itibaren Silahla Tehdit ve Hakaret suçlarından iki hafta içinde İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ nezdinde İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere, Basit Yaralama suçundan verilen adli para cezasının miktarı itibariyleKESİN olarak karar verildiği ilanen tebliğ olunur.