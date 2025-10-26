T.C. MENDERES 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. MENDERES 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: E.81474632-2023/293-Ceza Dava Dosyası 20.10.2025

Konu: Abdullah ZORLU

Menderes 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 2023/293 Esas sırasına kayıtlı dava dosyasında Sanık Abdullah ZORLU hakkında verilen 26/04/2024 tarih ve 2024/189 Karar sayılı ilamı ile; "Sanık Abdullah ZORLU hakkında, "Israrlı Takip" suçundan neticeten 6.000,00 TL Adli Para Cezası ile Cezalandırılmasına, 6 eşit taksit halinde sanıktan tahsiline, taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan kısmının tamamının tahsil edileceğinin ve ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrileceğinin ihtarına"karar verildiği, mahkememiz kararının Sanık Abdullah ZORLU' ya tebliğ edilemediği, ilan metninin 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun ilgili hükümleri dairesinde Türkiye Geneli İlk 5 veResmi İlan Portalıve Genel İnternet Haber Sitesinde gerekçeli kararın tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğine, yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılmasına, bu tarihten itibaren iki hafta içinde İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ nezdinde İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 20/10/2025