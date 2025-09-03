T.C. MENDERES TAPU MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İLANEN DUYURULUR

İzmir İli, Menderes İlçesi ATAKÖY MAH. 117 Ada 8 Parselin tamamı elbirliği halinde mülkiyet olup ,söz konusu elbirliği mülkiyet Menderes 2. Sulh Hukuk Mahkemesi 05/05/2025 tarih 2025/304 esas 2025/314 karar nolu mirasçılık belgesi ve İzmir 33. Noterliği 18/07/2025 tarih 15093 nolu mirasçılık belgesindeki kanuni paylar oranında taşınmaz maliklerinin talebiyle elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülerek kanuni payları oranında tescilini talep eder Türk Medeni Kanununun 1026.Maddesi gereğince,iş bu ilanın 7(yedi)gün sonra ilanen tebliğ yapılmış sayılacağı ve bu tarihten itibaren 30(otuz)gün içinde terkine karşı dava açma hakkı bulunduğu hususunu,kayıtlarımızdan kimlik bilgisi/adresi/mirasçısı tespit edilmeyen muhdesat sahiplerine Türk Medeni Kanununun 1019. Maddesi gereği tebliği olunur.