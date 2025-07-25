T.C. MERSİN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. MERSİN 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2024/8 SATIŞ

Ortaklığın giderilmesi davasından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/8 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Mersin İl, Mezitli İlçe, Bozön mahallesi 1290 parsel

Adresi: Bozön Mahallesi Mezitli Mersin

Yüzölçümü: 660,00 m2

İmar Durumu: Mezitli Belediyesi Mücavir alan sınırları içerisinde, ancak imar planı sınırları dışında kaldığı, yerleşik alan ve meskun mahal dışında kadastro parselidir.

Kıymeti: 1.746.660,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer : 3402 Sayılı Kanunun 22. maddesinin 2 fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 25/09/2025 - 11:03

Bitiş Tarih ve Saati: 02/10/2025 - 11:03

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 27/10/2025 - 11:03

Bitiş Tarih ve Saati: 03/11/2025 - 11:03

21/07/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.