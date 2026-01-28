T.C. MERSİN 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2025/164

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aleyhinize açılan Nüfus davasının yapılan yargılamasında; Davalı Mustafa Aslan'a çıkartılan tebligat ve yapılan tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden hakkında dava dilekçesinde belirtilen; "Müteveffa Haşim Aslan'ın nüfus kaydında Gülşen Aslan adında kızının bulunması ancak diğer mirasçıların beyanında bu şahsın bulunmadığı beyan edilmesi üzerine nüfus düşümünün yapılmasına ilişkin araştırmalar sonucunda 08.04.2024 tarihinde Ayhan Aslan'ın, Gülşen Aslan'ın kardeşi olduğu, Gülşen Aslan isimli şahsın 1955 yılında doğduğu anda vefat ettiği ve Adana Asri Mezarlığına defnettiklerini beyan ettiği, Gülşen Aslan'ın ölüm kaydının nüfusa verilip işlenmediği, söz konusu kaydın iptaline karar verilmesine dair dava açıldığından, davalı Mustafa Aslan'a, dava dilekçesi ekli duruşma gününün 17.02.2026 günü saat 09:55 de yapılacağı hususunun, işbu ilanen tebligatın yayınlanmasından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren 2 haftalık süre içinde “HMK. 122.126,129 maddeleri gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini ve tüm delillerini mahkememize sunması gerektiği hususu dava dilekçesi ve duruşma gününün tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.