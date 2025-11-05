T.C. MERSİN 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. MERSİN 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/175 Esas

DAVACI : PTT AŞ

VEKİLİ : AV. SİBEL ORUCOĞLU

DAVALI : SEDA FAİZ, (Ömer Faruk ve Fatma'dan olma) 1999 İçel doğumlu

Davacı Posta Ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Tarafından 20/02/2024 tarihinde davalı Seda FAİZ aleyhine açılan ''Alacak'' davasında;

Adresinize yapılan tebligatın iade dönmesi ve adresinizin bulunmaması nedeniyle iş bu ilanen tebliğ yoluna başvurulmuş olup; 24/06/2025 tarihlibilirkişi raporu ve 17/09/2025 tarihli ek bilirkişi raporunu HMK 281. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren iki hafta içinde Mahkememiz kaleminden teslim almanız, teslim almadığınız veya adresinize tebliğ edilmesi için dosyamıza adres beyanında bulunmadığınız takdirde, bilirkişi raporuna ve ek rapora itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız, yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu ilanen tebliğ ve ihtar olunur.