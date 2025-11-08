T.C. MERSİN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. MERSİN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2023/2200 Esas

Mersin ili, Silifke ilçesinde Durmuş kızı Ümmühan Kaya'nın vefat ettiği anlaşılmakla, TMK 594. Maddesi gereğince Türkiye Geneli 50.000 üstü gazetelerin birinde ve Genel İnternet Haber sitesinde işbu ilanın bir (1) ay arayla iki kez ilanına, ikinci (2.) kez ilanından itibaren başlayarak hak sahiplerinin en geç bir (1) yıl içinde yukarıda ismi geçenin mirasçısı olanların mirasçılık sıfatlarını mahkememizin 2023/2200 esas sayılı dosyasına bildirmeleri hususu İLAN olunur.