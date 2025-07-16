T.C. MERSİN 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. MERSİN 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: E.74014341-2019/297-Ceza Dava Dosyası

Mahkememizce yapılan yargılama sonucunda mahkememizin19.03.2025 tarih ve 2019/297 esas, 2025/130 karar sayılı ilamı ile sanık Hasan Nebel hakkında mahkememize açılan kamu davasının yapılan açık yargılaması sonunda; eylemine uyan TCK.nun 149/1-a, c, h maddesi uyarınca neticeten 5 yıl hapis, TCK.nun 109/2 maddesi uyarınca neticeten 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, yapılan tüm aramalara rağmen İbrahim oğlu, 1990 Suriye Doğumlu Hasan Nebel'in dosyada bulunan adreslerine tebligat yapılamadığı, açık adreslerinin de tespit edilemediği ve gerekçeli kararın tebliğ edilemediği anlaşıldığından mahkememiz hükmünün 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28.maddesi uyarınca yerel bir gazetede tirajı Türkiye geneli bir gazetede ve genel internet haber sitesinde ilanen tebliğine, İşbu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, mahkememiz gerekçeli kararına karşı tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilip hakime onaylattırmak koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile Adana Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurulabileceğine karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 11.07.2025