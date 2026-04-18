T.C. MERSİN 3. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Esas No : 2025/787

Davacı : SACİRE IŞIKSAL

Vekili : Av.EDA DİŞBUDAK

Davalı : MUSTAFA IŞIKSAL

Taraflar arasındaki boşanma davasının yapılan yargılaması sırasında davalının adresinin meçhul olması nedeniyle ilanen tebligat yapılmasına karar verildiğinden; Hasan ve Pakize oğlu, 08/08/1989 doğumlu, 18442214770 TC kimlik noludavalı Mustafa Işıksal , davacı Sacire Işıksal tarafından evlilik birliği içinde davacıyı darp ettiğiniz, tehdit ettiğiniz, hakaret ve küfür içeren eylemlerde bulunduğunuz, sadakat yükümlülüğünüzü yerine getirmediğiniz, başka kadınlarla mesajlaştığınız, evlendiğiniz günden itibaren ayrı yaşadığınız, maddi ve manevi sorumluluklarınızı yerine getirmediğiniz iddiası ile açılan boşanma davası ile ilgili dava dilekçesinin tarafınıza ilanen tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde HMK 129 maddesindeki koşulları taşıyan cevap dilekçesi ve karşı delillerinizi bildirmeniz, bildirmediğiniz takdirde HMK 128 maddesi uyarınca davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız ilanen tebliğ olunur. 14.04.2026