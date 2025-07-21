T.C. MERSİN 3. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MERSİN 3. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2025/4605 ESAS

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/4605 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Mersin İl, Yenişehir İlçe, BAHÇE Mahalle/Köy, 481 Ada, 5 Parsel, Zemin Kat 3 Nolu Dükkan satışa çıkartılmıştır. Satışa konu bina girişinde ferforje demir doğrama kapı mevcuttur. Bina giriş holü, katlar arası merdiven ve kat sahanlıkları karo mozaikle kaplıdır. Merdiven ve balkon korkulukları demir doğramadır. Binada asansör ve otopark alanı bulunmadığı tespit edilmiştir. Bina dış yüzeyi sıvalı ve boyalıdır. Bina çatısı düz teras şeklinde beton kapılıdır. Zemin Kat 3 Nolu Bağımsız Bölüm Dükkan Özellikleri : Kıymet takdirine konu bağımsız bölüm 50/1200 arsa paylı zemin kat (3) nolu bağımsız bölüm DÜKKAN vasfında olup; kuzey ve batı cephelidir. Binaya 1901 sokak cephesinden bakıldığıda sol kol tarafında ve binanın kuzey batı köşesinde kalmaktadır. Taşınmazın onaylı mimari projesi üzerinde yapılan incelemede, kıymet takdirine konu (3) nolu bağımsız bölümün yeri, konum ve alan olarak onaylı mimari projesi ile uyumlu olduğu tespit edilmiştir. Dükkan brüt 44,81 m2 , net 40,74 m2 alanlıdır. Dükkan projesinde tek bölümden oluşturulmuş olup zeminde dükkanın iç kısmına sökülebilir malzeme ile mutfak alanı oluşturulmuştur. Taşınmazın zemini seramik kaplıdır. Dükkan halen TAYFUN isimli kadın elbiseleri satan firma tarafından kiralık olarak kullanıldığı görülmüştür.

Adresi: Güvenevler Mh. 1901 Sk. No:17 Telsiz Apt. Zemin Kat İç Kapı 17/C Yenişehir / Mersin/ MERSİN

Yüzölçümü: 420,52 m2

Arsa Payı: 50/1200

İmar Durumu: 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında Ayrık Nizam 5 Kat (A-5) İnşaat Şartlarında Konut Alanı olarak işaretlenen alanda kaldığı tespit edilmiştir.

Kıymeti: 2.500.000,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydı Gibidir.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 10/09/2025 - 10:51

Bitiş Tarih ve Saati: 17/09/2025 - 10:51

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 07/10/2025 - 10:51

Bitiş Tarih ve Saati: 14/10/2025 - 10:51

14/07/2025 (İİK m.114 ve m.126)

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