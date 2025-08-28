T.C. MERSİN 3. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.MERSİN 3. İCRA DAİRESİ'NDEN

2020/8679 ESAS

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2020/8679 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 1.150.000,00 1 Taşıt Bulut Avcı Otopark yediemin deposunda ; 33cyn30 Plakalı , 2014 Model , BMW Marka , 3L Tipli , B210J690 Motor No'lu , WBA3A1109EJ612419 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Motor Gücü 100HP , Rengi Beyaz , 33CYN30 plakalı BMW marka 2014 model beyaz renkli otomobilotomatik araç . ruhsatı var anahtarı var. faal durumda. kaporta boya çamurluklarda hasar ve çizikler bulunmaktadır. lastikler kullanılmış. mekanik aksam ( motor ) çalıştırılmış bakılmıştır. yakıtı benzin. 159914km.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/09/2025 - 13:51

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 23/09/2025 - 13:51 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/10/2025 - 13:51

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/10/2025 - 13:51

25/08/2025