T.C. MERSİN 3. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Yayınlanma 28.08.2025 00:01:00
T.C.MERSİN 3. İCRA DAİRESİ'NDEN
2020/8679 ESAS
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2020/8679 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|1.150.000,00
|1
|Taşıt
|Bulut Avcı Otopark yediemin deposunda ; 33cyn30 Plakalı , 2014 Model , BMW Marka , 3L Tipli , B210J690 Motor No'lu , WBA3A1109EJ612419 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Motor Gücü 100HP , Rengi Beyaz , 33CYN30 plakalı BMW marka 2014 model beyaz renkli otomobilotomatik araç . ruhsatı var anahtarı var. faal durumda. kaporta boya çamurluklarda hasar ve çizikler bulunmaktadır. lastikler kullanılmış. mekanik aksam ( motor ) çalıştırılmış bakılmıştır. yakıtı benzin. 159914km.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 16/09/2025 - 13:51
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 23/09/2025 - 13:51
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/10/2025 - 13:51
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 17/10/2025 - 13:51
25/08/2025
