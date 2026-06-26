T.C. MERSİN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/551 Esas

KARAR NO : 2025/493

Davalı : ABDULKADİR KOKULU

Davacı : GARANTİ BANKASIA.Ş.

Mahkememizden verilen 16/12/2025 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile davacı vekili tarafından açılan Tasarrufun İptali davasının yapılan yargılaması sonucunda "Davanın REDDİNE"dair karar verilmiş olup, davacı vekilinin verdiği 22/01/2026 tarihli istinaf dilekçesi ile; "Yerel mahkeme kararının KALDIRILMASINA; Davamızın KABULÜNE" karar verilmesini talep etmiş, Mahkememiz kararı ve istinaf dilekçesinin tebligat yapılamayan davalı 336*****916 TC kimlik numaralı ABDULKADİR KOKULU'ya ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, iş bu ilanın yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak dosyanın istinafa gönderileceği hususu tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 18/06/2026