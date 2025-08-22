T.C. MERSİN 4. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MERSİN 4. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2024/541 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/541 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Mersin İl, Mezitli İlçe, MEZİTLİ Mahalle/Köy, ARMUTSIRIMI Mevkii, 820 Parsel, A Blok 9. Kat 17 Nolu Bağımsız Bölüm , Satış Konusu TaşınmazMezitli şehir merkezinde yer alan Viranşehir Mahallesinde, 34324. Sokak üzerinde 22A dış kapı numaralı Gültuğ Sitesi, A blokta 9. katta konumlanmaktadır.

Adresi: Viranşehir Mahallesi, 34324. Sokak, Gültuğ Sitesi, A Blok, No:22A, 9. Kat, Daire: 17 Mezitli / MERSİN

Yüzölçümü: 3.127,00 m2 Arsa Payı : 16/1080

İmar Durumu: Var , İnşaat tarzı Parsel konut alanı lejantlı, ayrık nizam, E:1.50, Taks: 0.40, Hmax: 10 kat, yoldan 5 m çekme mesafeli yapılaşma koşullarına sahiptir.

Kıymeti: 5.000.000,00 TL KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında olduğu gibidir.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 17/10/2025 - 14:30

Bitiş Tarih ve Saati: 24/10/2025 - 14:30

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 11/11/2025 - 14:30

Bitiş Tarih ve Saati: 18/11/2025 - 14:30

19/08/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.