T.C.MERSİN 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

TEREKE TASFİYE MEMURLUĞU

Sayı :2025/3 Tereke Satış

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE AÇILDIĞINA DAİR İLAN

MAHKEMESİ : Mersin 4.Sulh Hukuk Mahkemesinin 19/06/2023 tarih ve 2022/33 Tereke Esas ve 2023/21 Tereke Karar sayılı Terekenin İflas Hükümlerine göre tasfiyesine ilişkinkarar

MİRAS BIRAKAN :ASİYE SAĞIROĞLU ( Mustafa ve Bedriye'den olma, 18/07/1963

doğumlu, TC. Kimlik no: 31597676576)

Yukarıda kimlik bilgileri yazılı mirasbırakan hakkında yine yukarıda yazılı mahkeme kararı ile terekesinin iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş ve tasfiye işlemleri yukarıdaki dosya numarası ile Memurluğumuzda başlamıştır.

İİK’nun 166. maddesi gereğince ilan ve tebliğ olunur.23/05/2025