T.C. MERSİN 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2025/705 Esas

Konu : Gaiplik ilanı Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Gaipliği istenilen RAHMA CAYADİ'yi tanıyan gören, adresini ve yerini bilenlerin Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyasına ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde bilgi vermeleri gerektiği hususu TMK 33/2-3 Maddesi uyarınca BİRİNCİ KEZ İLAN OLUNUR. 30.01.2026

GAİP,

TC KİMLİK NO:

ADI SOYADI: RAHMA CAYADİ

BABA ADI: CAYADİ

ANA ADI: KARSIM

DOĞUM TARİHİ: 09/07/1982 doğumlu Endonezya Vatandaşı