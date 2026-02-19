T.C. MERSİN 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Sayı: 2025/705 Esas
Konu : Gaiplik ilanı Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Gaipliği istenilen RAHMA CAYADİ'yi tanıyan gören, adresini ve yerini bilenlerin Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyasına ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde bilgi vermeleri gerektiği hususu TMK 33/2-3 Maddesi uyarınca BİRİNCİ KEZ İLAN OLUNUR. 30.01.2026
GAİP,
TC KİMLİK NO:
ADI SOYADI: RAHMA CAYADİ
BABA ADI: CAYADİ
ANA ADI: KARSIM
DOĞUM TARİHİ: 09/07/1982 doğumlu Endonezya Vatandaşı
