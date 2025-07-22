T.C. MERSİN 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2018/322 Esas

DAVALI: NİMET MERAL (23159678944)

Davalı Nimet Meral'e ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla; “16/01/2024 tarihli bilirkişi heyet raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkı'ndan vazgeçmiş sayılcağınız ihtar ve tebliğ olunur. HMK 150. maddesi saklı kalmak kaydıyla belirlenen 09/09/2025 günü 09:45'da geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadıkları takdirde duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceklerinin ihtarına, ayrıca duruşmada sözlü yargılama aşamasına geçileceğinin, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi durumunda taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceğinin ve HMK'nın 150. Maddesi ile yokluklarında hüküm verileceği ihtar olunur. ”hususu tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.