T.C. MERSİN 7. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2024/565 Esas

Davacı, ABDULLAH KÖKEN ileDavalı, YASEMİN ABTİNİ arasında mahkememizde görülmekte olan Velayet davası nedeniyle; Davalı 99047314164 Yabancı Kimlik Numaralı YASEMİN ABTİNİ aleyhine açılan ve halen hakimliğimizde devam eden Velayetin Değiştirilmesi davasında adı geçen davalının adresi tespit edilemediğinden, dava dilekçesi, tensip zaptı ve uzman raporu kendisine tebliğ edilememiş olmakla ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.Tebligatın ulaşmasından itibaren HMK'nın 317. maddesi gereği cevap dilekçesi ve tüm delillerinizi 2 haftalık kesin süre içinde mahkememize sunmanız, aksi takdirde dava dilekçesindeki iddiaları inkar etmiş sayılacağınız, aynı kesin süre içerisinde dilekçede gösterdiğiniz ancak ibraz etmediğiniz delillerin ve belgelerin temin edileceği adresleri açık bir şekilde mahkememize bildirmeniz ve 1.000,00 TL delil avansını yatırmanız gerektiği, aksi takdirde o delile dayanmaktan vazgeçilmiş sayılacağınız, 10/02/2026 günü saat: 09.35'te yapılacak duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılacak işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız ve ayrıca dosyaya"anneye ulaşılamaması durumunda çocukların yaşamını sürdürebilirliği için müşterek çocukların velayetlerinin baba Abdullah Köken'e verilmesi" yönünde Adli Destek Görevlisi tarafından ibraz edilen 25/04/2025 tarihli Sosyal İnceleme Raporuna karşı 2 HAFTA İÇERİSİNDE itirazda bulunmadığınız takdirde, rapora herhangi bir itirazınızın olmadığının kabul edileceği hususları İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 23.10.2025