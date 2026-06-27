T.C. MERSİN 9. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

T.C. MERSİN 9. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.45829540-2024/170-Ceza Dava Dosyası 24.06.2026

Sanık Uğur EKMEKÇİ hakkında “Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan dava açıldığı, mahkememizce yapılan yargılama sonunda 16/04/2026 gün ve 2024/170Esas, 2026/181karar sayılı ilam ile TCK’nun37/1, 158/1-f-son, 52/2, 52/4, 53/1-2-3, 62/1 maddeleri gereğince 3 Yıl 4 Ay Hapis ve 25.400,00 TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasınakarar verilmiştir. Mersin ili Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mah. Nüfusuna kayıtlı, 17/06/2000 Mersin doğumlu Mehmet ve Nazlı oğlu Uğur EKMEKÇİ'nin dosyamızda belirtilen adresine tebligat yapılamadığı, tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediği anlaşıldığından ilanen tebligat yapılması gerektiği anlaşılmış olup,Açıklanan nedenlerle;

1-7201 sayılı tebligat kanunun 28/1 maddesi gereğince hüküm özetinin yerel bir gazetede, Türkiye geneli bir gazetede ve genel internet haber sitesinde ilanen tebliğine,

2-İş bu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren işlemek üzere iki hafta içerisinde mahkememize veya başka bir yerdeki eşit mahkemeye/ön büroya yada ceza infaz kurumu yönetimine verilecek bir dilekçe ile veya zabıt katibine bildirilecek sözlü beyanı tutanağa geçirilmesi suretiyle İSTİNAFyasa yolu açık olduğu hususu İLAN olunur.