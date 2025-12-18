T.C. MERSİN 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2022/361 Esas

KARAR NO : 2025/247

Davacı Şakir Bayar tarafından davalı Yahya Bayar aleyhine "Muris Sabri Bayar'dan intikal eden Mersin ili, Toroslar ilçesi, Osmaniye mahallesi, 4794 ada 5 parsel sayılıtaşınmaz üzerindeki muhdesatların (bodrum kat depo, zemin kat iş yeri ve üzerinde 3 katlı her katta ikişer daire olmak üzere 6 daire, ağaç ve bitkiler) tüm mirasçılara ait olduğunun tespitine, yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini" talep etmiş olmakla; Davalı Mahir Bayar'ın adresi meçhul olduğundan dava dilekçesi ve tensip zaptı da ilanen tebliğ edildiğinden;Mahkememizin 15.09.2025 tarih ve 2022/361 esas, 2025/247 sayılı kararı ile "Asıl dava yönünden;

a) Davanın KABULÜ ile; dava konusu Mersin İli, Toroslar İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 4794 ada, 5 parsel sayılı taşınmaz üzerinde mahkememizce alınan fen bilirkişisi Halil İbrahim Yılmaz'ın 30.10.2023 tarihli rapor ve krokisinde belirtilen zemin oturumu 280,00 m2 olan bodrum + zemin + 3 katlı bina ile taşınmazın etrafını çevreleyen 70,00 m2 tül duvarın, mahkememizce alınan inşaat mühendisi bilirkişisi Ebide Kiremit ve Ziraat Mühendisi bilirkişisi Cennet Arslan'ın 07.11.2023 tarihli raporunda belirtilen taşınmaz üzerinde bulunan 15-20 yaş aralığında 9 adet zeytin ağacının, 3-6 yaş aralığında 3 adet zeytin ağacının, 15-20 yaş aralığında 2 adet incir ağacının, 8-10 yaş aralığında 1 adet limon ağacının, 5-6 yaş aralığında 1 adet narenciye ağacının, 2-4 yaş aralığında 3 adet narenciye ağacının, 13-15 yaş aralığında 1 adet kayısı ağacının, 7-10 yaş aralığında 1 adet nar ağacının, 2-5 yaş aralığında 1 adet asmanın davacı tarafından meydana getirildiğinin tespitine,

b)Mahkememizce alınan fen bilirkişisi Halil İbrahim Yılmaz'ın 30.10.2023 tarihli rapor ve krokisinin ve mahkememizce alınan inşaat mühendisi bilirkişisi Ebide Kiremit ve Ziraat Mühendisi bilirkişisi Cennet Arslan'ın 07.11.2023 tarihli raporunun kararın eki sayılmasına, infazda nazara alınmasına,

2-Birleşen Mersin 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2023/480 esas sayılı dava dosyası yönünden;

a) Açılan davanın 6100 sayılı HMK'nın 114/1-h ve 115/2 maddeleri uyarınca hukuki yarar yokluğu nedeniyle dava şartı yokluğundan USULDEN REDDİNE" karar verilmiş olup,