T.C. MERSİN 9. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. MERSİN 9. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS: 2024/33 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Vasiyetname Açılması (Noter) davası nedeniyle; Mersin 6. Noterliğinin, 25/12/2023 tarih 29296 yevmiye sayısı ile vasiyetname tanzim ettiren Baba adı Hasan, Anne adı Şerife olan, 25007019824 T.C kimlik numaralı Sebahat Aral isimli kişinin vefatı ile noterliklerinde mevcut kapalı ve mühürlü zarf içerisinde mahkememize gönderilen vasiyetname ile " Birgün emr-i hak vaki olur ebediyete intikal edersem son arzu ve vasiyetim şunlardır; Malik ve mütasarrıfı bulunduğum MERSİN İLİ, TARSUS İLÇESİ, FEVZİÇAKMAK MAHALLESİ, 224 ADA, 46 PARSEL NUMARASINDA KAYITLI BULUNAN GAYRİMENKÜLDEKİ HAK VE HİSELERİMİN TAMAMINI Yiğenim T.C no : 24986020562 olan SABAHAT ARAL'a kalmasını arzu ve vasiyet ediyorum. Bu kararı vermek için günlerce düşündüğümü, hiçbir şiddet, cebir ve tesir altında olmadan tam kendi hür iradem ile bu kararı verdiğimi ve mirasçılarımın vasiyetname uymalarını arzu ettiğimi beyan ederim" şeklinde Müteveffa Sebahat ARAL Tarafından düzenlettirilen vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya gelmeniz, duruşmaya gelip beyanda bulunmadığınız takdirde vasiyetnameyi kabul etmediğiniz ve vasiyetnameye karşı BİR AY içerisinde dava açıp Mahkememize bildirmediğiniz takdirde vasiyetnameyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususu tebliğ yapılamayan 11720338960 T.C Kimlik numaralı SUPHİ ARAL ve14416272838 T.C Kimlik numaralı mirasçı REFİKA YAMANYILMAZ'a İlanen tebliğ olunur. 22/07/2025