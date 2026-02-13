T.C. MERZİFON SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

MERZİFON SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2023/1653 Esas

KARAR NO: 2025/84

DAVALI: BÜLENT SARAY -22721340258 - SURREY GU2 9WA /BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI

Davacı GANİOĞLU KÖMÜR VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ aleyhine mahkememizde açılan İhalenin Feshi davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM:

1-Davanın HMK'nin 115/2 maddesi uyarınca USULDEN REDDİNE,

Dair, davacı vekili ve davalı vekilinin yüzüne karşı, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize veya bulundukları yerdeki emsal mahkemeye müracaat suretiyle Samsun Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinde İSTİNAF kanun yolu açık olmak üzere karar verildi

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 09/02/2026